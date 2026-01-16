¡No lograron su cometido! Vio que iban a asaltarlo y salió corriendo (video)

Uno de los delincuentes iba armado.
Un intento de asalto quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en un sector de la Avenida Bolívar, zona 3 capitalina.
Según las imágenes, dos hombres que se conducían en una motocicleta pretendían asaltar a un sujeto que estaba parado en la puerta de su vivienda.
Uno de los supuestos asaltantes iba armado y al momento de sacar el arma, la víctima salió corriendo para refugiarse en la vivienda.
Mira aquí el video:
Los delincuentes huyeron del lugar al no lograr su cometido.