Violencia en zona 6: Ataque armado deja un fallecido y un herido esta noche

La víctima herida fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial.
Una balacera se registró la noche de este miércoles 25 de febrero en la 2a. avenida final y 23 calle de la colonia Los Ángeles, en la zona 6 capitalina.
Bomberos Municipales fueron alertados de la emergencia y al arribar al lugar de los hechos localizaron a una persona fallecida y otra aún con signos vitales.
La segunda víctima presentaba heridas por proyectil de arma de fuego y se le brindó atención prehospitalaria.
Debido a la gravedad de las heridas, esta persona fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
De momento se desconoce el motivo del ataque armado contra estas personas que aún no han sido identificadas, por lo que las autoridadades investigarán el hecho de violencia.