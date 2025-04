“Vivir en secreto fue mi error”, padre Alberto habló de su esposa guatemalteca

-

El padre Alberto Cutié habló luego de años acerca del escándalo en la iglesia por su relación la guatemalteca, quien ahora es su esposa, Buni Canellis.

Hoy, como sacerdote anglicano, reflexionó sobre lo que ocurrió, en una conversación íntima con Arlena Amaro para Telemundo.

El creyente está a cargo de un ministerio donde comparte el amor de Dios y la importancia de la familia, recientemente se acercó a los medios y Amaro le preguntó sobre cómo fue ese momento en su vida en la que se supo de su noviazgo, profesando la fe católica, en la que un Padre no puede tener una relación sentimental.

"Las fotos en la playa les escandalizó tanto, simplemente fue la realidad de un hombre que estaba en una relación a escondidas y es horrible tener que vivir en secreto algo que es tan lindo y tan bueno", dijo.

Foto: People.

TE INTERESA: La controversial foto del Padre Alberto y su esposa guatemalteca

"Mi error fue no salir antes y decir: miren, estoy en esta situación, sayonara, que Dios me los bendiga, me voy".

"Yo estaba ya preparando todo para hacerlo, las fotos salen como un accidente, dos o tres semana antes, y yo no creo que fuera por accidente, te voy a decir: los tiempos de Dios son perfectos".

klo

"Siempre le digo esto a mi esposa, porque ella me decía: 'amor, tú tienes que decir algo, esta relación es muy incómoda'. El miedo al qué, a abandonar a la gente, que se sientan ofendidos".

Mira aquí la entrevista:

Acerca de Padre Alberto

Alberto es un sacerdote anglicano de la Iglesia episcopal en los Estados Unidos, que se hizo famoso en los medios de comunicación cuando fue sacerdote católico por quince años en programa de televisión "Hablando claro con el Padre Alberto" que inició en 2002.