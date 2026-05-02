Camión que transportaba mercancía vuelca en ruta Interamericana (videos)

No se reportan heridos tras el percance.
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Medios locales reportaron la volcadura de un camión en la ruta Interamericana, a la altura del kilómetro 82 con dirección al occidente.
El percance, ocurrido alrededor de las 2:00 de la madrugada, mantiene parcialmente obstruido el carril en ese tramo.
Imágenes del lugar muestran que el vehículo transportaba mercancía, la cual quedó esparcida sobre la carretera tras el incidente.
Hasta el momento, las causas del accidente no han sido establecidas y no se reportan personas heridas.
Autoridades recomiendan conducir con precaución, ya que el tránsito continúa afectado en el sector.