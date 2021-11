Nueva variante de Covid-19 desploma la bolsa de valores de Wall Street

Los mercados bursátiles de Nueva York, Europa y Brasil se desplomaron tras nueva variante de Covid-19 bautizada recientemente como Omicron.

OTRAS NOTICIAS: Descubren variante de covid con 32 mutaciones en Africa

Las bolsas de Nueva York cerraron a la baja a causa de la nueva variante de Covid-19, lo cual provocó la mayor caída del Dow Jones de este año, según los resultados de la jornada acortada en la previa del feriado del Día de Acción de Gracias.

Las acciones de viajes y energía se encuentran entre las mayores perdedoras, con Royal Caribbean, Carnival y Norwegian Cruises con una reducción de más del 10%. Algunos bancos reportaron pérdidas como JPMorgan Chase que cayó 4%.

El Dow Jones registró caída de puntos. (Foto: Twitter)

El índice insignia de Wall Street cayó un 2.53% al cerrar en 34,899.34 puntos, muy por encima del récord anterior de la caída, que databa de julio de 2021 (-2.09%). Por su lado, el índice Nasdaq (de componente tecnológico) cayó un 2.23%, finalizando en 15,491.66, en tanto el índice ampliado S&P 500 -de las principales 500 empresas- descendió 2.27%, ubicándose en 4,594.62.

En Europa

París y Fráncfort también cerraron en rojo. El CAC 40 del parqué parisino perdió 4.8%, hasta los 6,739.73 puntos y el índice Dax de Fráncfort cerró en 15,257.69 unidades (-4.2%). Mientras que la Bolsa de Madrid cerró en 8,402.70 puntos, con una caída del 4.96%.

Las bolsas de valores cayeron en varios países. (Foto: Twitter)

En América Latina

La Bolsa de Sao Paulo, la principal de América Latina, registró este viernes una fuerte caída de hasta 4%, en medio de temores en el mercado por la posible llegada de una nueva variante de coronavirus detectada en el sur de África.

El índice principal Ibovespa caía 3.3%, a 102,356 puntos, luego de haber perdido brevemente -4%, una reacción similar a la de los mercados internacionales, después de que científicos sudafricanos alertaran de una nueva variante de covid-19, potencialmente más contagiosa y con múltiples mutaciones.

"El mercado está receloso de que esta nueva variante provoque un nuevo cierre de las economías y afecte la reactivación económica", dijo a la AFP el analista Eliel Lins, socio fundador de la firma Mundo Investimentos.

Just spotted: very small cluster of variant associated with Southern Africa with very long branch length and really awful Spike mutation profile including RBD - K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505Hhttps://t.co/kgA9c1hKDa — Tom Peacock (@PeacockFlu) November 23, 2021

Omicron, variante "peligrosa"

El pasado 23 de noviembre el científico Tom Peacock alertó en su cuenta de Twitter del hallazgo. Este viernes 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado alertando de la peligrosidad de la variante la cual nombró Omicron.

Hasta el momento se han reportado casos de la nueva variante en Sudáfrica, Botswana, Hong Kong, Bélgica e Israel.