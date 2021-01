"WhatsApp puede usar tus fotos": El mensaje que ha causado alerta

El mensaje se ha estado difundiendo a través de cadenas de WhatsApp, con el fin de alertar de una supuesta nueva norma que daría permiso a WhatsApp para que empleara las fotos y otros contenidos que se envían a través de la aplicación.

La cadena insta a los usuarios a copiar y pegar un mensaje en el que se señala que "No autoriza" a que WhatsApp pueda emplear sus mensajes, fotos o mensajes eliminados.

Se solicita que se comparta con 10 grupos. Al completar los envíos, el mensaje indica que aparecerá un emoji de "cheque" y es la señal de que se estaría protegido ante las nuevas políticas de privacidad.

Esto se trata de una cadena que generar confusión y está consiguiendo que el mensaje se viralice al tener que ser compartido con más personas.

Desde 2016, todos los mensajes y contenidos que se envían a través de WhatsApp están cifrados extremo a extremo.

Es decir que nadie puede acceder a su contenido, únicamente el destinatario. Por lo tanto, la cadena es falsa. No sirve de nada mandar mensajes indicando que "No autoriza" una norma que no existe.

*Con información de Trecebits

