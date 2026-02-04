¡Confianza! DT de Xelajú advierte a Monterrey: "No hay equipo invencible en el mundo"

-

A pesar de las diferentes realidades futbolísticas, el mexicano Roberto Hernández, técnico de Xelajú, se mostró confiado en hacerle partido al Monterrey, este miércoles en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Sé que es muy complejo y lo que implica jugar contra estos rivales, pero muy consciente también de que si hacemos las cosas bien, podemos sacar un buen resultado", explicó y a la vez resaltó que el destino en "varias ocasiones me ha sacado bien librado".

Hernández se refirió al factor de ser locales en el Cementos Progreso, un estadio en el cual destacó: "Es una cancha en la que se han obtenido buenos resultados, buenos partidos, donde han sabido asimilar las condiciones. Llegamos bien, con la intención de hacer una buena serie".

El técnico, quien lleva cuatro juegos al frente de los chivos, todos en el Clausura 2026, comento que fueron rivales "complejos", que los "pusieron a prueba con el día al día y salimos bien librados. El equipo acude con buenos resultados y buen futbol. Eso motiva e ilusiona".

La confianza de Hernández es plena, que lanzó: "No hay equipos invencibles en el mundo, el primer partido es base y fundamental para intentar sacar ventaja en nuestra cancha".

En esa misma línea comentó que su equipo saldrá a proponer. "No podemos salir a no proponer. Tenemos que hacer un juego inteligente, como en todos los partidos, buscando el equilibrio. Será importante no recibir gol de local, eso nos marca la pauta para lo que pueda venir".

El estratega mexicano también analizó las tres bajas con las que llega su rival, Sergio Canales, Víctor Guzmán y Carlos Salcedo y las rotaciones que hará el técnico Domenec Torrent, debido a la seguidilla de juegos.

"Monterrey es una de las plantillas más bastas del futbol mexicano y aunque parezca un equipo B, suplente, son jugadores que pueden ser titulares en cualquier club, no le baja dificultad, al contrario, de repente, hoy que tienen la oportunidad de mostrarse lo querrán hacer mejor que los que vienen jugando. Es doblemente peligroso".