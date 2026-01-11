Colombia: Popular cantante y su banda mueren al desplomarse avioneta (videos)

-

El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció junto a su equipo de trabajo, el piloto y el copiloto, en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

La tarde de este sábado 10 de enero se registró un accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá, Colombia.

El accidente cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a varias personas que lo acompañaban, además del piloto y copiloto de la aeronave privada en la que se desplazaban.

#LOÚLTIMO | Se registró un grave accidente de avioneta entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Al parecer, seis personas perdieron la vida.



Ampliación https://t.co/HHMRfTyyAx pic.twitter.com/obG4ZpfkZU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 10, 2026

De acuerdo con la información confirmada, entre las víctimas se encuentran el capitán Hernando Torres, el artista Yeison Jiménez y los tripulantes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Entre los fallecidos también figuran el fotógrafo y el mánager del cantante, quienes formaban parte de su equipo de trabajo.

| Escalofriante: El cantante colombiano Yeison Jiménez soñó que iba a tener un accidente aéreo y lo confirmó días antes de su muerte. pic.twitter.com/z9WeSyMWL6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 10, 2026

Jiménez, originario del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, había ofrecido una presentación la noche anterior en Málaga, Santander.

Posteriormente se trasladó a Paipa con el objetivo de descansar y abordar una avioneta privada que había contratado para viajar al aeropuerto de Medellín y continuar su recorrido hacia Marinilla, donde tenía programada una presentación para esa misma noche.

El accidente ocurrió en la vereda Romita, una zona rural de Paipa, pocos minutos después del despegue de la aeronave desde el aeropuerto local.

Las autoridades señalaron que la emergencia fue atendida de inmediato, priorizando la seguridad del área y de la comunidad cercana.

Última hora | Hace pocos minutos se reportó la caída de una avioneta en el sector de Romita, sobre la vía #Paipa–#Duitama. La comunidad pidió apoyo urgente de ambulancias y Bomberos. Se espera ún reporte de heridos y causas. Autoridades van al lugar. @CaracolRadio pic.twitter.com/WUPdMRZ4PD — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 10, 2026

Según explicó el alcalde Germán Ricardo Camacho, en el lugar participaron unidades de la Defensa Civil, cuerpos de bomberos de Paipa y Duitama, personal de la Aeronáutica Civil, servicios hospitalarios y equipos logísticos, quienes coordinaron las labores de atención, verificación y apoyo tras el siniestro.

*Con información de El Tiempo