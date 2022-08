El youtuber que entrevistó a la mujer que habla alienígena la llama "estafadora"

Youtuber que entrevistó a Mafe Walker la acusó de "estafadora".

Mafe Walker es una supuesta médium que se ha vuelto viral luego de que visitó el programa "Venga la alegría", donde aseguró que puede comunicarse con los extraterrestres.

Después de eso muchos youtubers la buscaron para entrevistarla, y uno de los primeros en lograrlo fue Gusgri, quien en entrevista para el podcast Creativo dijo que la llamada mujer alienígena, “es estafadora”.

Primero, el creador de contenido habló del fragmento de su plática que se volvió viral porque se aguantó la risa: “La morra empieza a hablar y ya no me aguanté la risa, entonces haces ciertos gestos para disimular la risa, pero fue muy evidente que me quería reír”.

Gusgri contó que “cuando a esa chava la invitan, la invitan a que haga eso”, pero la intención del youtuber en la entrevista era que profundizara en su trabajo como médium.

Luego, dijo que “quedé muy molesto con ella porque esta chava nos cobró la entrevista; ella cobra 250 dólares por entrevista, y yo le pagué 500 dólares para que viniera ya”.

“Entonces dije: ‘Dile que le pago 500 pero que venga mañana’. Llegó puntual y en la preplática le adelanté que mi intención no era madreármela, ponerla a prueba, solamente que hablemos de planetas, que me contara ‘Los humanos en un futuro vamos a hacer esto’. Yo sé que habla ese idioma y sé de antemano que es falso, pero dentro de su falsedad debe haber estudiado el tema; un güey, por más charlatán que sea, dentro de sus locuras puede tener algo de sentido lo que dice”.

Pero lo que más hizo enojar al creador es que “evidentemente no sabe nada del tema, lo evade y te cobra por eso, es estafadora”.

“Es una chava que tiene problemas, y no lo digo yo, lo dijeron varios psicólogos, pero eso no lo sabía. Mi intención no es ‘Ponte a hablar (en alienígena)’, yo no quería eso”, señaló.

Para finalizar el youtuber dijo, “Si ella sabe que es un circo y está ganando dinero diciendo eso, que tiene derecho, trato de informarme bien para no hacer el ridículo. Si de por sí me traen de bajada, que me invitan a un programa y luego empiezan a burlarse, voy a convencer más a la gente para que me contraten más”.

“Estoy entre que sí es estafadora o que sí cree eso. Me gustaría que sí fuera estafadora, que me ching… a mí con 500 dólares… Pero no sé, me quedé muy decepcionado”.