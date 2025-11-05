"El Zar" niega conflictos con organización de Miss Universe

-

El mentor de reinas regresa a Venezuela para reencontrarse con su familia.

Una era llega a su fin. Osmel Sousa, conocido mundialmente como el Zar de la Belleza, anunció su salida definitiva del certamen Miss Universe, tras más de cinco décadas de trabajo como asesor, consultor y presidente de distintas delegaciones.

Agradeció el apoyo del certamen y del equipo de trabajo. (Foto: X)

En un comunicado difundido en redes sociales, Sousa aclaró que su salida no fue un despido, sino una decisión personal tomada "después de cumplir su misión en el certamen".

"Esta no fue una decisión tomada a la ligera", escribió, explicando que su retiro responde al deseo de regresar a Venezuela y reencontrarse con sus seres queridos. Sousa aseguró que su cariño por Miss Universe y por las nuevas generaciones "sigue intacto", y que esta experiencia le deja un aprendizaje invaluable.

Afirmó que regresa a Venezuela para estar con su familia. (Foto: X)

El missólogo negó cualquier conflicto con la organización, agradeciendo al presidente Raúl Rocha Cantú y a Paulina, integrante del comité, por su apoyo y respeto.

Sousa fue clave en la preparación de las candidatas venezolanas para certámenes de belleza.

"Durante mi tiempo en Miss Universo, tuve el privilegio de compartir con grandes amigos y profesionales, y me siento inmensamente agradecido por todo lo aprendido", afirmó.

Durante su carrera, Osmel Sousa fue clave en la preparación de varias Miss Universe, como Alicia Machado, Dayana Mendoza, Stefanía Fernández y Gabriela Isler, consolidando su legado como uno de los mentores más influyentes en la historia de los certámenes de belleza.