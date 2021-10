Acusan a Zayn Malik de golpear a la mamá de su esposa

Suegra de Zayn Malik hizo fuertes acusaciones contra él, aseguró que la golpeó.

Zayn Malik utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en donde expresó que hace unos días tuvo una discusión con un miembro de su familia política.

Aunque el exintegrante de One Direction no mencionó el nombre de la persona, minutos después de su publicación el sito MTZ dio a conocer que se trató de una agresión contra su suegra, Yolanda Hadid.

El pronunciamiento

Aparentemente el hecho violento ocurrió hace varias semanas, por lo que la afectada estaría considerando presentar una denuncia penal.

“Como todos saben, soy una persona privada y deseo mucho crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se pongan en el escenario mundial, para que todos opinen y desarmen. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja que salió de mi casa mientras mi pareja estaba fuera desde hace varias semanas",se lee en el comunicado.

El intérprete de "One Way Or Another", también dejó en claro que espera que todos los involucrados logren enmendar pacíficamente lo ocurrido y que los problemas familiares no sean de interés de la prensa.