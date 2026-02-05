Localizan 40 paquetes de droga en el interior de bocinas de sonido

Las autoridades encontraron las bocinas en el interior de una bodega en Zacapa
OTRAS NOTICIAS: Autoridades capturan al cuarto extraditable del año
Durante un operativo en Río Hondo, Zacapa se encontraron 40 paquetes de marihuana en el interior de bocinas de sonido que se encontraban en una bodega.
La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) estuvo a cargo de la operación, sin reportarse capturas.
Por el momento las investigaciones continúan para averiguar la procedencia de la sustancia ilícita.
En las imágenes se puede observar que las bocinas estaban dentro de una bodega con tarimas, en el lugar no se reportaron capturas.