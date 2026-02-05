Versión Impresa
Localizan 40 paquetes de droga en el interior de bocinas de sonido

  • Por Reychel Méndez
05 de febrero de 2026, 07:23
La sustancia ilícita fue encontrada dentro de bocinas de sonido. (Foto: PNC)

Las autoridades encontraron las bocinas en el interior de una bodega en Zacapa

Durante un operativo en Río Hondo, Zacapa se encontraron 40 paquetes de marihuana en el interior de bocinas de sonido que se encontraban en una bodega.

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) estuvo a cargo de la operación, sin reportarse capturas. 

La droga estaba escondida en bocinas de sonido. (Foto: PNC)
Por el momento las investigaciones continúan para averiguar la procedencia de la sustancia ilícita. 

En las imágenes se puede observar que las bocinas estaban dentro de una bodega con tarimas, en el lugar no se reportaron capturas.

En el operativo participó un perro policía. (Foto: PNC)
