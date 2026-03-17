¿La quinta es la vencida? Así le ha ido a la Bicolor contra Argentina

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Este 2026, Guatemala volverá a medirse ante la poderosa Argentina en lo que será el quinto enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones, un duelo que también marcará un hecho especial: será la primera vez que la Sele juegue en la ciudad de Buenos Aires frente a la vigente campeona del mundo.

El nuevo capítulo de esta serie de amistosos llega después del más reciente enfrentamiento disputado el 14 de junio de 2024 en el FedEx Field de Estados Unidos. En aquella ocasión, la albiceleste se impuso 4-1 con dobletes de Messi y Lautaro Martínez.

El historial entre ambos equipos comenzó en 2008, cuando se enfrentaron en el Coliseo de Los Ángeles, California. En ese primer cruce, Argentina dominó con claridad y goleó 5-0. Cinco años más tarde, en 2013, Argentina visitó Guatemala para disputar un amistoso en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Aquella noche quedó marcada por la actuación de Messi, quien anotó un triplete en la victoria 4-0 del conjunto sudamericano. Ese partido representó además la única visita de Messi al país.

El tercer enfrentamiento llegó en 2018, nuevamente en el Coliseo de Los Ángeles, en un partido que marcó el inicio del ciclo de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina. Con un equipo alterno, la albiceleste se impuso 3-0.

El próximo enfrentamiento será el primero que Guatemala juegue contra Argentina en territorio albiceleste.

Así ha sido la cronología de juegos:

6/02/2008 - Guatemala 0-5 Argentina

Goles: Gonzalo Higuain (2). Ezequiel Lavezzi, Jonathan Maidana y Marco Rubén.

Argentina : Ustari, Zabaleta (Maidana), Demichelis, Fazio, Mascherano, Banega (Fernández), Sosa (Ansaldi), Escudero (Di María), Riquelme, Higuain y Lavezzi (Rubén). DT: Sergio Batista

: Ustari, Zabaleta (Maidana), Demichelis, Fazio, Mascherano, Banega (Fernández), Sosa (Ansaldi), Escudero (Di María), Riquelme, Higuain y Lavezzi (Rubén). DT: Sergio Batista Guatemala: Molina (Trigueño), Flores, Melgar (Noriega), Vides ("Cirilo" López), Cabrera, Noriega, Thompson, Gómez (Motta), Ávila, Contreras y Rodríguez. DT: Hernán Gómez

14/06/2013 - Guatemala 0-4 Argentina

Goles: Lionel Messi (3) y Augusto Fernández

Argentina : Andujar, Campagnaro, Coloccini, Basanta (Mascherano), Rodríguez, Fernández, Guiñazú (Banega), Biglia (Braña), Lavezzi (Montillo, 83), Agüero (Lamela) y Messi (Palacio). DT: Alejandro Sabella

: Andujar, Campagnaro, Coloccini, Basanta (Mascherano), Rodríguez, Fernández, Guiñazú (Banega), Biglia (Braña), Lavezzi (Montillo, 83), Agüero (Lamela) y Messi (Palacio). DT: Alejandro Sabella Guatemala: Jerez, Girón, Enoc, Hernández, Leal (García), Trujillo, Contreras (Aroche), León, (Sequén), Pappa (Santeliz), López (Miranda) y Campollo (Pérez). DT: Víctor Hugo Monzón

Scaloni inició su etapa en la Selección en un amistoso contra Guate en Los Ángeles. (Foto: Olé)

07/09/2018 - Guatemala 0-3 Argentina

Goles: Gonzalo Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone

Argentina : Rulli, Saravia, Pezzella (Franco), Funes Mori (Kannemann), Tagliafico, Palacios (Cervi), Paredes (Ascacibar), Lo Celso, Martínez (Vázquez), Simeone y Pavón (Vargas). DT: Lionel Scaloni

: Rulli, Saravia, Pezzella (Franco), Funes Mori (Kannemann), Tagliafico, Palacios (Cervi), Paredes (Ascacibar), Lo Celso, Martínez (Vázquez), Simeone y Pavón (Vargas). DT: Lionel Scaloni Guatemala: Motta, Yanes (Gallardo), Enoc (Jiménez), Moreira, Morales, Saravia (Márquez), Norales, (Ceballos), Contreras (Macal), De León, Vargas (Pérez) y Martínez. DT: Walter Claverí

14/6/2024 - Guatemala 1-4 Argentina

Goles: Lionel Messi (2), Lautaro Martínez (2) y Lisandro Martínez (Autogol).