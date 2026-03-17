Irán advierte que el estrecho de Ormuz no volverá a funcionar como antes

Irán continua bloqueando el paso de buques por el estrecho de Ormuz.
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El presidente del Parlamento iraní advirtió este martes que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra, incluso una vez que termine el conflicto.
"La situación en el estrecho de Ormuz no volverá a ser la misma que antes de la guerra", afirmó Mohammad Baqer Qalibaf en un mensaje en inglés en las redes sociales.
El bloqueo continúa
Irán continua bloqueando el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo crudo que abastece a la economía mundial.
"Los petroleros y buques comerciales aliados con los países en guerra no pueden pasar por este estrecho", dijo la Guardia Revolucionaria de Irán, además de indicar que "están a la espera" de la llegada de fuerzas estadounidenses que escoltarán petroleros a través del estrecho de Ormuz.