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Accidente en la bajada de Las Cañas deja un fallecido

  • Por Jessica González
26 de junio de 2026, 10:43
El percance ocurrió ruta a la Antigua Guatemala. (Foto: cortesía)

El percance ocurrió ruta a la Antigua Guatemala. (Foto: cortesía)

Un camión volcó sobre la ruta, también se reportan heridos.

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Un accidente de tránsito se registró esta mañana de viernes 26 de junio en la bajada de Las Cañas, sobre la ruta en dirección hacia Antigua Guatemala.

De acuerdo a los Bomberos Voluntarios, un vehículo de transporte pesado volcó en la ruta, dejando a una persona fallecida.

Los socorristas ya están en el lugar. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Los socorristas ya están en el lugar. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los heridos ya son atendidos en el lugar del accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Los heridos ya son atendidos en el lugar del accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Según información preliminar, dos personas más resultaron heridas y están siendo trasladadas haca el Hospital de Antigua.

Hasta ahora se desconocen las causas que provocaron el accidente. 

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