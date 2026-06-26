Accidente en la bajada de Las Cañas deja un fallecido

Un camión volcó sobre la ruta, también se reportan heridos.
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Un accidente de tránsito se registró esta mañana de viernes 26 de junio en la bajada de Las Cañas, sobre la ruta en dirección hacia Antigua Guatemala.
De acuerdo a los Bomberos Voluntarios, un vehículo de transporte pesado volcó en la ruta, dejando a una persona fallecida.
Según información preliminar, dos personas más resultaron heridas y están siendo trasladadas haca el Hospital de Antigua.
Hasta ahora se desconocen las causas que provocaron el accidente.