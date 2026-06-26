El auto deportivo que fue abandonado en San Cristóbal tras choque

El auto, destruido de la parte delantera, quedó sobre el arriate central.
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Un accidente de tránsito se registró durante la noche del jueves en el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Dos vehículos impactaron sobre la vía, una camioneta blanca y un auto deportivo celeste fueron los involucrados.
Cuando llegaron la autoridades, lograron comunicación con el conductor de la camioneta; sin embargo, el otro piloto ya no estaba en el lugar.
El auto deportivo quedó abandonado sobre el arriate central, con la parte delantera destruida.
Hasta ahora se desconocen los detalles del accidente, mientras las autoridades buscan al dueño del vehículo abandonado.