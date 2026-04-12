Automóvil pierde el control y queda sobre el arriate central en la ruta al Atlántico

El automóvil terminó en el arriate central tras accidentarse.
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Durante la tarde de este domingo 12 de abril, se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 61 de la ruta que conduce al Atlántico.
Por causas que aún se desconocen, el vehículo perdió el control y terminó accidentándose, quedando sobre el arriate central.
Tras algunos minutos llegaron al lugar Bomberos Voluntarios para darle los primeros auxilios a dos afectados, un hombre y una mujer; luego de realizar las revisiones correspondientes fueron trasladados a un centro asistencial ya que ambos necesitaban de atención médica.
Al lugar también se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil para las diligencias correspondientes.