Ángela, la adolescente que estaba desaparecida y fue localizada sin vida

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Familiares asistieron a la morgue, donde lograron identificarla.

EN CONTEXTO: Localizan sin vida a menor que desapareció en la zona 7

Como Ángela Dayana Méndez Álvarez, de 16 años, fue identificada la menor que fue localizada en la cuenca del río Villalobos, frente al cementerio de Villa Canales.

Según socorristas, Ángela estaba envuelta en sábanas y presentaba señales de violencia.

Personas que se dedican a recolectar materiales para vender, localizaron el cuerpo, el cual estaba atrapado entre una de las piedras del río.

Estaba desaparecida

La menor tenía activada una alerta Alba-Keneth desde el 7 de octubre de 2025.

Familiares afirman que la última vez que la vieron fue en la zona 7 capitalina.

Otro crimen similar

Carla Yaneth López Ramírez, de 15 años, fue reportada como desaparecida, pero días después fue localizada sin vida.

Según información preliminar, la menor salió de su casa el martes 17 de febrero y por la noche se comunicó con su madre para avisarle que se quedaría en casa de su novio.

Desde entonces, la familia no supo más de ella y alertaron a las autoridades.

Finalmente, el 20 de febrero, su cuerpo fue hallado flotando en las aguas del río San José, a un costado de la ruta CA-10 que conduce hacia Esquipulas, en el departamento de Chiquimula.