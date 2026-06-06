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Conductor pierde el control y choca contra poste en la ruta al Pacífico (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de junio de 2026, 13:41
El poste cayó tras el fuerte impacto. (Foto: PMT, Villa Nueva)

El poste cayó tras el fuerte impacto. (Foto: PMT, Villa Nueva)

Combustible derramado y el poste derribado obstaculizan el carril hacia el sur.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre un accidente en el km. 14.5 de la carretera al Pacífico.

Un conductor de un tráiler con dirección al sur, perdió el control del transporte, preliminarmente por falla en los frenos y termino chocando contra un poste.

Esto provocó que el poste cayera sobre el pavimento, además de que el transporte derramó gasolina sobre la carretera y terminó siendo expulsado a la vía contraría.

El tráiler quedó varado en el carril contrario. (Foto: captura de video)
El tráiler quedó varado en el carril contrario. (Foto: captura de video)

Varios vehículos que circulaban detrás, perdieron el control dado el combustible en la vía y chocaron contra el arriate vial.

El tránsito hacia la Ciudad de Guatemala, se ha complicado por el hecho; PMT solicita precaución al circular.

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