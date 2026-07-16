Video: Así liberaron el paso en zona 17 luego de que un carro quedara volcado

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Varias personas se unieron a las autoridades para reubicar un vehículo que quedó volcado en la zona 17

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Durante la tarde de este jueves 16 de julio, un percance vial se reportó en la 11 calle y 11 avenida de la zona 17, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que el vehículo ya fue retirado del lugar, sin embargo, antes que llegara la grúa mantuvo obstaculizada la vía.

Al lugar acudieron Bomberos Municipales, quienes dieron primeros auxilios a los tripulantes del automóvil y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial debido a que presentaban heridas que necesitaban atención médica.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) también acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

A la llegada de la grúa, un grupo de agentes de la PMT y personas que circulaban por el área empujaron al vehículo para poder voltearlo. El momento quedó grabado y en el video se muestra que agentes de la PNC también ayudaron a reubicar el automóvil.