Alerta de vecinos permitió encontrar cadáver dentro de una casa abandonada en zona 1

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La presencia de perros merodeando la vivienda y el olor fétido alertaron a vecinos del área sobre un cadáver en estado de descomposición dentro de una casa abandonada.

OTRAS NOTICIAS: Localizan un cuerpo sin vida dentro de una casa abandonada en zona 1

Durante la tarde de este miércoles 15 de julio se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en una casa abandonada en la zona 1 capitalina.

La presencia de varios perros y el fuerte olor que emanaba de una vivienda abandonada en la 4a. calle y 13 avenida de la zona 1 alertó a vecinos, quienes solicitaron la intervención de los cuerpos de socorro para inspeccionar el inmueble.

Al realizar un rastreo y subir al segundo nivel, los Bomberos Municipales localizaron junto a un ventanal, el cuerpo sin vida de una persona. Según informaron, la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y el rostro, además de golpes en la cabeza presuntamente ocasionados con piedras.

Las autoridades ingresaron al domicilio y en la segunda planta localizaron a la víctima mortal. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Los socorristas indicaron que el cadáver llevaba varios días en el lugar, por lo que ya se encontraba en estado de descomposición. Agregaron que la vivienda es utilizada por personas en situación de calle para pernoctar y realizar sus necesidades fisiológicas, por lo que el cuerpo permanecía entre desechos.

Para ingresar al inmueble, bomberos, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público utilizaron un agujero en el portón principal, el mismo acceso que, según las autoridades, emplean las personas que frecuentan la vivienda.

El cuerpo fue localizado entre desechos fisiológicos y basura. (Foto: CMB)

Vecinos del sector señalaron que el inmueble representa un riesgo durante la noche, ya que aseguran haber sido víctimas de asaltos cometidos por personas que permanecen en el lugar. También indicaron que la vivienda ha sido incendiada en varias ocasiones, por lo que es un sitio conocido por los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil.