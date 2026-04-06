Acercamiento de frente frío provocará lluvia y mucho calor

Frente frío provocará un clima variado en la mayor parte del territorio nacional.
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Un frente frío se ubica actualmente al norte de la península de Yucatán y aunque no tocará directamente a Guatemala, sí se prevé que genere efectos variables, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
De acuerdo con la institución, esta condición, combinada con el ingreso de humedad de ambos litorales, provocará un contraste climático durante la semana: lluvias dispersas y altas temperaturas en varias regiones del país.
El Insivumeh prevé neblina en horas de la mañana y noche, así como incremento de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lloviznas y tormentas eléctricas principalmente del norte al centro del país.
Sin embargo, pese a las precipitaciones, persistirá el calor, especialmente en regiones como la costa sur y el oriente, donde los termómetros podrían alcanzar entre 35 y 37 grados Celsius.
Precaución
Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, para evitar daños en los ojos y piel, así como mantenerse hidratado y tomar precauciones ante posibles lluvias con actividad eléctrica durante las tardes y noches.