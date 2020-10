Acisclo Valladares responde tras su destitución como embajador

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió destituir a Acisclo Valladares Molina y removerlo de la embajada de Guatemala acreditada en Reino Unido. La remoción ocurre dos meses después de que Estados Unidos emitiera una orden de captura en contra de su hijo, Acisclo Valladares Urruela, por lavado de dinero.

Tras conocer sobre su destitución de la embajada de Guatemala en el Reino Unido, Acisclo Valladares Molina compartió una carta en la portal de la Cancillería en el cual explica los años de diplomacia en diversos países, su participación en diversas instancias que, según él, permitieron un mejor posicionamiento de Guatemala en el extranjero.

En el documento compartido, Valladares Molina detalla que la misión diplomática en Gran Bretaña e Irlanda del Norte inició en enero de 2010. El diplomático enumera que fue embajador en 16 países, entre los que destaca Sudáfrica, Arabia Saudita, Camerún, Ghana, Etiopía y otros países africanos.

Además, señala que fue representante permanente para Guatemala ante la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Azúcar y la Organización Internacional del Cacao, entre otras.

Esta es la transcripción literal de la carta:

Estimados Compatriotas:

Por decisión del Presidente de la República, en uso de las facultades constitucionales que le corresponden, finalizará – en el transcurso del mes de noviembre – mi mandato como Embajador de Guatemala ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pasando por decisión suya, a estado de disponibilidad dentro del servicio diplomático.

A lo largo de casi once años (se inició mi Misión el cinco de enero de 2010) he sido también Embajador concurrente en Irlanda, República de Zambia, República de Mozambique, República de Mauricio, República de Nigeria, República de Kenia, República Federal y Democrática de Etiopía, República de Sudáfrica, República de Guinea Ecuatorial, República de Ghana, Estado de Bahréin, Estado de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Estado de Qatar. Embajador designado a la República de Senegal y la República de Costa de Marfil y propuesto y aceptado por los respectivos gobiernos al Reino de Arabia Saudita, República de Camerún, República de Zimbabue y República de Namibia. También me desempeñé como Representante Permanente de Guatemala ante la Unión Africana, Representante Permanente de Guatemala ante la Organización Marítima Internacional, Representante Permanente de Guatemala ante la Organización Internacional del Azúcar, Representante Permanente de Guatemala, con carácter de Observador, ante la Organización Internacional del Cacao y Representante Permanente de Guatemala, con carácter de Observador, ante la Organización de Fondos Internacionales de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburs.

A mi llegada en el año 2010, la balanza comercial con el Reino Unido era deficitaria, llevada a un punto de equilibrio en 2012 y a partir de 2013 lograda y mantenida favorable a nuestro país. De hecho, en 2019 la relación comercial (importaciones y exportaciones) con el Reino Unido llegó a su nivel más alto desde 2010, llegando a los US$192 millones. El concepto ha sido y considero que debe seguir siendo que el comercio enriquece en las dos vías. Exportaciones e importaciones, si estos de buena calidad, precio y condiciones de adquisición.

Exportaciones de Cardamomo al mundo árabe, contra todo pronóstico de “expertos”, sin ninguna merma e incluso creciendo después del traslado de la Embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén.

Durante mi gestión también se apoyó activamente la llegada de inversiones británicas a nuestro país. Un ejemplo Actis, exitosa organización que reúne fondos de jubilados que invirtió en el sector de energía de Guatemala, modernizando el sector y desarrollando el mercado. Importante también Perenco (petrolera), compañía francesa, pero con sede en Londres.

Se apoyó activamente la promoción de nuestro país como un destino turístico, esfuerzo que no ha sido en vano ya que el turismo británico se hizo uno de los principales grupos europeos que visita Guatemala. Un turismo que aprecia y gasta, uno de los más importantes en cuanto a poder adquisitivo.

Durante mi gestión, nuestro país se ha posicionado con éxito en la Organización Internacional del Azúcar (OIA), electa y reelecta por 10 años consecutivos como miembro del Comité Administrativo, medular en la organización. Asimismo, durante ese periodo se logró la elección y reelección del guatemalteco José Orive como Director Ejecutivo de la organización. Esta es la más alta posición alcanzada jamás por un ciudadano guatemalteco, como cabeza ejecutiva de organismos internacionales.

No tuve a mi cargo -lo que lamento- la Organización Internacional del Café, entidad que debe tomar ejemplo de la del azúcar, considerada la más eficiente en su género, y que debe orientarse -no lo ha hecho- a superar la gravísima inequidad en la distribución de beneficios en la cadena de producción y comercialización del café: Estados que no producen ni un gramo con inescrupuloso ingreso por impuestos, 38 veces mayor que el de los productores: proporción 1/38.

Nuestra gestión en la Organización Marítima Internacional logró el acceso a la Lista Blanca, lo que hace posible nuestra apertura a posiciones de mar, pertenencia a esta lista que permite precisamente certificar a los trabajadores de mar (cerrada la posibilidad de trabajo sin tal certificación) trabajadores de mar que trascienden a marineros y capitanes extendiéndose a azafatas, cocineros y todo tipo de personal de cruceros, buques de tonelaje y grandes yates.

A nivel cultural, nuestra Misión apoyó activamente la participación de nuestros artistas en diferentes eventos de renombre internacional y así, la participación de Guatemala en la Bienal de Diseño de Londres de 2018, ganando la Medalla del Público (uno de los galardones más preciados del evento) con el proyecto “Palopó”, de los artistas Diego Olivero y Sylvia Denburg. Esta exitosa experiencia, la estamos repitiendo en la edición de 2021, en la que apoyamos activamente la participación de la artista María Adela Díaz con su proyecto “Nostalgia”, proyecto que cuenta con la colaboración del maestro Joaquín Orellana.

Hemos apoyado la participación de Guatemala en VIA Arts Prize, concurso organizado por ACALASP (Asociación de Agregados Culturales de América Latina, España y Portugal), y en la que pintores como Francisco García, llegaron a ser finalistas, así como la participación de maestros nuestros en Latinarias.

Se apoyó la participación de Guatemala en los Festivales de Cine de Londres, uno de los más importantes del mundo, donde la película “La Llorona” de Jayro Bustamante, se colocó entre las diez nominadas al máximo galardón del festival, habiendo sido nuestra primera intervención con “La Vaca”, buen cine y humor chapín .

La Misión apoyó activamente a autores guatemaltecos, auspiciando la promoción de sus obras, como es el caso de María Odette Canivell Arzú y su libro “Literary Narratives and the Cultural Imagination: King Arthur and Don Quixote as National Heroes” (Narrativas Literarias y el Imaginario Cultural: El Rey Arturo y Don Quijote como Héroes Nacionales) y de Eduardo Halfon, “The Polish Boxer” (El Boxeador Polaco) y otros de sus libros.

Durante mi mandato me tocó el honor de formular el ante proyecto de le ley, Ley del Servicio Diplomático y Consular de la República de Guatemala, proyecto que, por primera vez, privilegia lo Consular, la atención de nuestros migrantes y de sus intereses y de los intereses de todo guatemalteco en el exterior y como parte de lo consular, el fomento de comercio, turismo e inversiones; equiparada la importancia de lo consular a lo diplomático, quizá uno de los aspectos más importantes de toda misión, para el futuro.

Este año el mundo fue golpeado por la pandemia de Covid-19 y la Misión apoyó activamente a la comunidad guatemalteca. Facilitó información constante sobre las medidas adoptadas en el Reino Unido y países concurrentes, información sobre vuelos a Guatemala y toda asistencia. Afortunadamente, ningún caso trágico, todos salieron adelante incluidos administrativos y funcionarios de la Misión.

Nunca suficiente, pero fue interés de la Misión servir a toda la comunidad sin distinción alguna, impresa en esta la mística de servicio, siendo esta mística, al despedirme, lo que más me satisface, mística que queda impresa para el futuro.

Sea lo mejor – siempre – para Ustedes y sus familias. Esté donde me encuentre, pueden contar conmigo y obviamente con esta Misión que queda en excelentes manos, Encargada de Negocios, funcionaria de carrera Olga María Pérez Tuna y – también de carrera – Pedro Gordillo, Primer Secretario y Cónsul, asistidos por Demet Basarán, Tercer Secretario, Cecilia Orive, Agregado Cultura (ad honorem) y el personal administrativo británico Stefania Velo y Alberto Souviron.

Respetuosamente:

Acisclo Valladares Molina

Embajador

Orden de captura contra su hijo

El 5 de agosto pasado, los fiscales Federales del distrito sur de Miami, Florida, presentaron una acusación formal y orden de captura internacional en contra de Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía durante el Gobierno de Jimmy Morales, por lavar cerca de 10 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Valladares Urruela habría participado en una conspiración durante cuatro años que permitió "el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos".

En enero pasado, al concluir la gestión de Valladares Urruela, el Ministerio Público pidió captura al exministro por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. En ese momento, su padre Acisclo Valladares Molina y Valladares Urruela protagonizaron un incidente en la residencia de la embajada de Colombia para solicitar asilo político. Ese país lo rechazó.

Absolutamente falso: Ningún prófugo. El licenciado Acisclo Valladares Urruela, inmediatamente después d entregar el cargo d Ministro se presentó PERSONALMENTE a los tribunales y quedó a su citación para comparecer d inmediato el día y hora q estos señalen: ¡No al pervertido show! — Acisclo Valladares Molina (@aciscloavm) January 23, 2020

En redes sociales se cuestionó que si Valladares Molina se encontraba en misión diplomática en Reino Unido, ¿por qué estaba en Guatemala?. En ese momento, el presidente Alejandro Giammattei ordenó a Valladares Molina regresar Reino Unido para continuar con su trabajo.

Acisclo Valladares Molina tuvo activa su misión diplomática durante casi 11 años.