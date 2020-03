Las autoridades de Salud en Guatemala confirmaron que, de registrarse uno o varios casos del COVID-19 (coronavirus) se analizará qué pasará con las actividades relacionadas a la Semana Santa que se efectúa durante la primera semana de abril.

Según el titular del Ministerio de Salud Pública, Hugo Monroy, las actividades religiosas como las procesiones continúan su proceso normal durante la Cuaresma, pese a la existencia de un estado de calamidad decretado por el gobierno a inicios de marzo.

Sin embargo, de registrarse un caso antes del 5 de abril, cuando inicia la Semana Santa, las autoridades entrarían en una etapa de análisis para determinar si se suspenden las procesiones o actividades que impliquen aglomeración de fieles para evitar contagios masivos.

“Si fuera en el tiempo que dura el estado de calamidad que no se registran casos no hay problema, no hay ninguna prohibición, todo sigue normal, pero de registrarse casos tendremos que analizar la suspensión de la Semana Santa”, explicó Monroy.

Guatemala no registra casos de Covid-19 y según las autoridades el sistema de salud se encuentra listo para atender casos de registrarse en el país.

