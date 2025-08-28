Publican acuerdo para nuevo centro de detención preventiva en Coatepeque

-

Este centro responde a la necesidad del Estado de contar con espacios adecuados para la seguridad de la sociedad y privados de libertad.

Este miércoles 27 de agosto de 2025, el Diario de Centro América publicó el Acuerdo Ministerial 357-2025, mediante el cual el Ministerio de Gobernación oficializó la creación del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Coatepeque, Quetzaltenango.

Según el documento, la nueva prisión quedará a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario y estará destinada a la custodia de personas de ambos sexos que se encuentren privadas de libertad de forma preventiva por resolución judicial, con el objetivo de garantizar su comparecencia en los procesos correspondientes.

El acuerdo establece que el Sistema Penitenciario deberá garantizar el acceso de abogados, familiares, autoridades judiciales y de control, así como velar por el cumplimiento de los derechos mínimos que contempla la Constitución, la Ley del Régimen Penitenciario y su reglamento.

Asimismo, el Ministerio de Gobernación argumenta que la creación de este centro responde a la necesidad del Estado de contar con espacios adecuados, tanto para la seguridad de la sociedad como para la integridad de las personas privadas de libertad, promoviendo su readaptación y reeducación.

