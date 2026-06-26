¡Acusado de narcotráfico! Eddy Waldemar Pineda acepta extradición a Estados Unidos

Eddy Waldemar Pineda Velásquez aceptó ser extraditado a los Estados Unidos en donde es requerido por asuntos relacionados al narcotráfico.
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Eddy Waldemar Pineda Velásquez aceptó ser extraditado a los Estados Unidos en donde es requerido por asuntos relacionados al narcotráfico, tras una audiencia celebrada ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, a cargo del juez Saúl Álvarez.
El acusado es uno de los extraditables requerido por las autoridades estadounidenses señalado de conspirar para fabricar y distribuir cocaína con destino ilegal al territorio estadounidense.
Pineda Velásquez es señalado de liderar una organización dedicada al narcotráfico con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez, vinculada a la recepción de cocaína oculta en carga contenerizada procedente de Sudamérica.
Sobre la captura
La captura de Pineda Velásquez se efectuó el pasado 20 de mayo, en plena carretera en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. Aunque su detención se efectuó por requerimiento de la justicia estadounidense, registra un antecedente por hurto en 2023.
Durante la captura fueron decomisados dos teléfonos celulares y una camioneta.