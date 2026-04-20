Postuladora MP: juzgado admite amparo de Villeda y da 48 horas para entregar informe

La Comisión de Postulación para Fiscal General tiene 48 horas para rendir un informe relacionado a la exclusión del candidato Marco Antonio Villeda.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó un amparo en contra de la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General, por excluirlo de la contienda al obtener 41 puntos y no tomar en consideración los años en los que ha sido abogado.
La solicitud de amparo fue conocido por el Juzgado Cuarto Civil constituido en tribunal de amparo y lo admitió para su trámite.
Además, fijo un plazo de 48 horas para que la postuladora remita los antecedentes del caso o en su defecto un informe circunstanciado.
Mientras esto sucede, la postuladora se encuentra votando por los finalistas para integrar la nómina de seis aspirantes a fiscal general.
Esto pasó
La Comisión otorgó 0 puntos en experiencia profesional a Villeda, debido a que tomaron como constancia el registro de abogado ante la Corte Suprema de Justicia, y no así el colegiado activo.
Ese punteo lo dejó con una calificación menor, por lo que automaticamente quedó fuera de la contienda.
Villeda aseguró que no estaba registrado ante la CSJ porque no era un requisito para ser juez y que la Constitución señala que para ser fiscal se necesita que sea abogado con colegiado activo, lo cual si cumple.
"Creo que, en mi caso, mi experiencia profesional está ahí a la vista de todos. Nadie la puede ignorar, es un hecho notorio. Ahora, si se quiere tomar en cuenta otro tipo de circunstancias, lo que sucede es que me deja en desventaja con respecto a otros candidatos y me asignan de 50 posibles puntos una nota de 0 puntos que fija la nota final en 41", dijo.
"Este requisito no se había solicitado en ninguna oportunidad, porque no es una condición necesaria, por ejemplo a las personas como yo que han hecho carrera judicial o a quienes han hecho carrera fiscal", agregó.