El viaje en pareja que terminó en tragedia

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Los jóvenes iban en una pequeña embarcación cuando ocurrió el incidente.

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Lo que sería un paseo en pareja por la Laguna de Atescatempa terminó en tragedia para dos visitantes salvadoreños.

La pequeña embarcación en la que navegaban naufragó a causa de los fuertes vientos y el oleaje generado por una lluvia que afectó el sector.

Pescadores y vecinos que presenciaron el incidente lograron salvar a Norma Carolina Álvarez, originaria de la comunidad El Paste, en El Salvador.

El cuerpo del joven fue localizado flotando. (Foto: redes sociales)

Sin embargo, su acompañante, Estiven Jiménez, desapareció bajo el agua.

Durante la noche del martes, socorristas, pescadores y pobladores realizaron intensas labores de búsqueda, pero la oscuridad impidió localizarlo. Fue hasta la mañana de este miércoles cuando su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en la laguna.

Varios vecinos se unieron a la búsqueda. (Foto: Élfego Escobar/colaborador)

Murió ahogado

Bomberos Municipales Departamentales de Atescatempa informaron que el cadáver fue recuperado y entregado a las autoridades para los procedimientos correspondientes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión o ahogamiento.

Los familiares comentaron que trasladarán el cuerpo de Estiven Jiménez a El Paste, El Salvador, su tierra natal.