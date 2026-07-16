¡Al alza! Así amanecen los precios de los combustibles este jueves

El diésel presentó un aumento de Q2, mientras que las gasolinas superior y regular subieron 50 centavos, lo que afectará a la economía de los guatemaltecos.
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Los precios de los combustibles en el área metropolitana registraron un incremento desde las primeras horas de este jueves 16 de julio.
Los anteriores precios que había monitoreado el Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicaban que la gasolina superior se encontraba a Q39.06, la gasolina regular a Q38.07 y el diésel a Q37.58.
Pero esta mañana con el aumento registrado, los precios de los combustibles que se muestran en las estaciones de servicio son los siguientes: gasolina superior Q39.59, gasolina regular Q38.59 y diésel Q39.59.
Ambas gasolinas tuvieron un incremento de 50 centavos y el diésel subió esta vez Q2, por lo que los guatemaltecos se podrán ver afectados en su economía.
Esto pese a que los precios del petróleo habían disminuido considerablemente en las últimas semanas, aunque en esta semana han incrementado levemente ante nuevas tensiones en Medio Oriente.