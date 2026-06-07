Alcalde se presenta armado a inauguración de puesto de salud (Video)

Hombres fuertemente armados acompañaban al alcalde ante la presencia de varias personas que se encontraban en el lugar.
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Momentos de tensión se vivieron la tarde de este sábado 6 de junio en la inauguración de un puesto de salud en la aldea Lo de Mejía, en San Juan Sacatepéquez.
Esto luego de que el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Pellecer en representación del Concejo Municipal arribó a las instalaciones armado y con hombres que también portaban armas de alto calibre.
Según informaron medios locales, el precandidato a alcalde del Partido Comunidad Elefante, Erick López, le quiso impedir su ingreso a dicha inauguración.
El hecho alarmó a vecinos del sector ante el temor de un posible enfrentamiento que pudo acabar en tragedia.
En videos que circulan por medio de las redes sociales se observa cuando los involucrados discuten y entre empujones se percibe la tensión en el lugar.
Posteriormente, el alcalde se retira del lugar mientras las personas gritan y abuchean.