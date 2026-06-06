Cámara capta momento en que tuctuc provoca un accidente y huye del lugar (video)

En un video se observa cuando se comete la imprudencia en plena carretera.
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Una cámara de seguridad grabó la imprudencia del conductor de un tuctuc en la aldea Mayuelas, en Gualán, Zacapa.
En las imágenes se observa el momento en que el tuctuc está detenido esperando que avance un tráiler y un picop, pero el piloto del mismo no se percata que se acercaba un motorista.
El tuctuc hace el giro en una zona prohibida y provoca que el motorista colisione a un costado hasta caer sobre la cinta asfáltica.
Pese al accidente, el tuctuc continúa su marcha y huye del lugar, mientras el hombre que se conducía en la motocicleta es auxiliado por un vecino del sector que corre hacia él.