Alcalde Ricardo Quiñónez se pronuncia tras ataques contra la PNC

El jefe edil informó sobre los patrullajes que realiza la PNC y el Ejército de Guatemala en la capital.
OTRAS NOTICIAS: Identifican a tres de los agentes fallecidos en ataques ocurridos este domingo
El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, se pronunció tras los ataque armados en contra de la Policía Nacional Civil (PNC), que dejaron varios agentes fallecidos y heridos.
El jefe edil aseguró que la prioridad es clara y que se trata de defender la vida y proteger a las personas y sus familias, según se lee en una publicación en redes sociales.
Además, mencionó que en la capital hay presencia activa del Ejército de Guatemala y que tras una coordinación activa realizada con las fuerzas de seguridad, junto a la PNC mantienen patrullajes y operativos en distintos puntos.
"Estas acciones deben de continuar y ser reforzadas por el tiempo que sea necesario para garantizar el orden y la seguridad de todos, con el objetivo de evitar cualquier riesgo", dijo Quiñónez.
TE PUEDE INTERESAR: Así fue el ataque contra la PNC en la zona 10 (video)
Acciones legales
Por último, el alcalde afirmó que le corresponde al Gobierno de la República implementar "las acciones legales, operativas y territoriales necesarias para asegurar la protección permanente de la población".