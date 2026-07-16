¡No caigas! La alerta de Conred ante falsas ofertas de trabajo

Una falsa convocatoria laboral ha circulado en las redes sociales, por lo que la institución ha salido a desmentirla.
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La Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE- CONRED) alertó a través de sus redes sociales sobre una falsa convocatoria laboral que está circulando a nombre de la institución.
Según el comunicado, personas ajenas están ofreciendo supuestas plazas de trabajo en la SE-CONRED a través de TikTok, por lo que hacen un llamado para no dejarse engañar.
"Los trámites para postularse a plazas vacantes son COMPLETAMENTE GRATUITOS y se hacen únicamente a través de la Dirección de Recursos Humanos, en la Avenida Hincapié 21-72, zona 13, ciudad de Guatemala", afirmó la institución.
Asimismo, aclara que Conred no realiza cobros y tampoco solicita depositos a ninguna cuenta institucional o particular para realizar trámites o formar parte del equipo.
Si sabes de cualquier acto anómalo, repórtalo llamando al PBX: 2296-9100 o a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la SE-CONRED".