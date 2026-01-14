Alerta por primer caso "sospechoso" de sarampión en Quiché

-

El departamento de Quiché está en alerta.

Ante la emergencia nacional por el brote de sarampión que ya registra diez casos confirmados en el país, el área de Salud de Quiché mantiene vigilancia activa tras la detección de un caso sospechoso en el municipio de San Antonio Ilotenango.

Como parte del seguimiento, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa para informar a la población y reforzar las medidas de prevención.

"Estamos ante una emergencia nacional derivada de una actividad masiva realizada en Santiago Atitlán, donde participaron más de 5 mil personas de distintos departamentos y nacionalidades", reiteró Gregorio Velásquez, epidemiólogo del Área de Salud de Quiché.

Sobre el caso local, señaló: "Ayer se registró un caso sospechoso en San Antonio Ilotenango. Ya se tomó la muestra y fue enviada al Laboratorio Nacional. En Quiché no tenemos casos confirmados, pero el paciente presenta síntomas y estamos en alerta", concluyó.

Por su lado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social afirma que la alerta epidemiológica por casos de sarampión se mantiene y reiteran la importancia de acudir a los servicios de salud en caso de presentar síntomas como fiebre, erupción o manchas en la piel, secreción nasal y conjuntivitis.