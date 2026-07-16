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¡Alerta! Sistema de baja presión provocará lluvias en el país

  • Con información de Miriam Pacheco/Colaboradora
16 de julio de 2026, 11:04
Las fuertes lluvias afectarán desde esta tarde. (Foto: Shutterstock)

Las fuertes lluvias afectarán desde esta tarde. (Foto: Shutterstock)

¡Prepárate! Para esta tarde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informa que en la península de Yucatán se ha formado una vaguada (condensación de humedad que genera tormentas y lluvias intensas), lo que causará fuertes lluvias en el norte y caribe del país.

Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, indicó que respecto a los acumulados de lluvias para este16 de julio se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de tarde o noche en la región del norte, Franja Transversal del Norte, el Caribe, bocacosta, occidente y parte del altiplano central, sin descartar lluvias importantes en el océano Pacífico.

Las intensas precipitaciones de los últimos días han causado inundaciones en varios sectores del país. (Foto: archivo)
Las intensas precipitaciones de los últimos días han causado inundaciones en varios sectores del país. (Foto: archivo)

"Las condiciones atmosféricas pueden promover las tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos", advierte el ente científico.

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