¡Alerta! Sistema de baja presión provocará lluvias en el país

¡Prepárate! Para esta tarde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informa que en la península de Yucatán se ha formado una vaguada (condensación de humedad que genera tormentas y lluvias intensas), lo que causará fuertes lluvias en el norte y caribe del país.
Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, indicó que respecto a los acumulados de lluvias para este16 de julio se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de tarde o noche en la región del norte, Franja Transversal del Norte, el Caribe, bocacosta, occidente y parte del altiplano central, sin descartar lluvias importantes en el océano Pacífico.
"Las condiciones atmosféricas pueden promover las tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos", advierte el ente científico.