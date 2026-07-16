Esta fue la última entrevista que brindó cantante guatemalteca antes de morir

A pocos días de su fallecimiento, ha salido a luz la última entrevista que Wendy Miranda brindó a los medios.
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La cantante guatemalteca, Wendy Miranda, falleció el pasado martes 14 de julio, dejando un vacío en el ámbito musical del país.
Miranda fue la voz principal de varias agrupaciones musicales como Grupo Fiesta, Los Francos de Totonicapán y Orquesta Dcarvel.
Recientemente acaba de lanzar su disco en solitario.
Última entrevista
A pocos días de su partida, ha salido a luz la última entrevista que brindó, la cual se realizó en Quetzaltenango el pasado 15 de junio.
En ella, Wendy revela cuáles eran sus sueños.
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Hasta ahora se desconocen las causas de su fallecimiento, pero familiares y amigos la recuerdan por su carisma y talento musical.