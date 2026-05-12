¡Alerta! Temporada de incendios 2026 supera el promedio anual en el mundo

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Los niveles del cambio climático han marcado un récord desde inicios del 2026.

El 2026 se perfila como "particularmente severo" en cuanto a incendios en todo el mundo gracias al cambio climático y un posible fenómeno de El Niño, con niveles récord desde principios de año, advirtieron investigadores este martes.

"Este año, la temporada de incendios en el mundo ha comenzado con mucha intensidad, con un 50% más de superficie quemada que el promedio para esta época del año", destacó Theodore Keeping, del Imperial College de Londres, durante una presentación ante la prensa.

La superficie "es un 20% mayor que el récord anterior establecido desde que se inició el monitoreo mundial en 2012", indicó el científico, quien espera un "año particularmente severo".

La superficie total quemada en el mundo alcanzó así unos 163 millones de hectáreas desde principios de año hasta el 6 de mayo, según datos del Sistema Mundial de Información sobre Incendios (GWIS), frente a los 110 millones de hectáreas de media en el período 2012-2025 a esa fecha.

La tendencia es particularmente marcada en África, con niveles récord en numerosos países del oeste.

Los incendios en las sabanas se han visto favorecidos allí por un fenómeno conocido como "látigo climático", que alterna fuertes lluvias que favorecen el crecimiento de la vegetación con períodos de sequía propicios para el fuego.

El Niño

Los investigadores advirtieron también sobre las consecuencias del esperado regreso del potente fenómeno natural de calentamiento El Niño.

Se trata de una de las fases de un ciclo natural en el océano Pacífico, que suele comenzar en primavera boreal y afecta progresivamente en los meses siguientes las temperaturas, los vientos y el clima en el resto del mundo.

Esto se sumaría al calentamiento continuo causado por las actividades humanas.

"La probabilidad de incendios extremos y peligrosos podría ser potencialmente la más alta de la historia reciente si se desarrolla un El Niño potente", opinó Keeping.

El fenómeno podría hacer más probables "condiciones muy cálidas y secas en Australia, en el noroeste de Estados Unidos y Canadá y en la selva amazónica", precisó.

Friederike Otto, también científico del Imperial College, destacó que el desarrollo de un El Niño potente este año, combinado con la tendencia al cambio climático, se traduciría en "fenómenos climáticos extremos sin precedentes".