19 cuerpos hallados en 21 días causan alarma en el país

La reciente ola criminal en Guatemala ha generado alarma tras el hallazgo de 19 cuerpos en tan solo 21 días, la mayoría abandonados con señales de violencia extrema y en avanzado estado de descomposición.

Con señales de violencia, envueltos en chamarras o bolsas plásticas, amarrados de pies y manos, y en avanzado estado de descomposición, así han sido encontrados 19 cuerpos en los últimos 21 días, sobre todo en la ruta al Atlántico, donde dejaron 17 cuerpos.

La alerta se activó desde el 9 de octubre, cuando los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre el hallazgo de tres cuerpos que fueron dejados en el kilómetro 21 jurisdicción de Palencia.

Horas más tarde, en la ruta a ese municipio fue localizado un cuarto cuerpo. A este último le dejaron un cartel indicando que "siguieran buscando ya que les habían dejado otros tres regalitos".

El 24 de este mismo mes, bajo el puente San Juan, kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, fueron localizados 8 costales que contenían los cuerpos de 7 hombres y una mujer, más 2 osamentas que ya tenían más tiempo de estar en el lugar.

Luego, el 27 de octubre, en el mismo lugar pero metros más adelante sobre la rivera del río, fueron localizados dos cuerpos y dos cabezas. En el río las Vacas, finca San Rafael, zona 6, fue encontrado otro cuerpo.

La ola de violencia aún no terminaba allí, pues el 28 de octubre, en el carril que se dirige a la ciudad sobre el Naranjo, zona 4 de Mixco, fue dejado el cuerpo de un hombre en posición fetal, envuelto en chamarras.

Este miércoles 29 de octubre, a inmediaciones del mercado de la Terminal, en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle de la zona 8, peatones se alarmaron al observar que de una caja de cartón salían los pies de una persona, al lugar acudieron los Bomberos Municipales, que confirmaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 45 años, envuelta en sábanas, metida en una caja de cartón y una red de malla plástica.

El cuerpo fue trasladado a la morgue en la misma forma que fue encontrado, la noticia alarmó a los vendedores y compradores que acuden a ese lugar.