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La alfombra "mecánica" que da de qué hablar en cuaresma

  • Por Selene Mejía
23 de marzo de 2026, 11:03
Al alfombra replica el Arca de Noé. (Foto: Captura pantalla Tik Tok)

Al alfombra replica el Arca de Noé. (Foto: Captura pantalla Tik Tok)

Una alfombra llamó la atención por la complejidad de su elaboración.

OTRAS NOTICIAS: Antigua Guatemala se rinde al Nazareno de la Caída en el Quinto Domingo de Cuaresma

Una de las alfombras del paso del "Nazareno de la Caída" el quinto domingo de Cuaresma, se lució con una réplica del Arca de Noé.

alfombra mecánica 1
Foto: captura.

A través de un complejo mecanismo los animales salían del arca dando vueltas. 

Jirafas, cebras, lobos, jabalíes y leones caminan alrededor de la tierra luego del diluvio. 

Miles de visitantes se quedaron para admirar esta original ofrenda que rindieron en este momento especial. 

alfombra mecánica 2
Foto: captura.

Quinto domingo de Cuaresma 2026

El 22 de marzo se celebró en Antigua Guatemala la solemne procesión de "Jesús Nazareno de la Caída" de San Bartolomé Becerra.

El cortejo es uno de los más largos, inició a las 3:00 a. m., y recorrió las calles empedradas y el Parque Central con gran devoción.

MIRA: 

@soycucurucho.gt Alfombras al paso del Nazareno de la Caida #QuintoDomingo #Cuaresma2026 ♬ sonido original - Soy Cucurucho Gt

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