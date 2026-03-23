La alfombra "mecánica" que da de qué hablar en cuaresma

Una alfombra llamó la atención por la complejidad de su elaboración.
OTRAS NOTICIAS: Antigua Guatemala se rinde al Nazareno de la Caída en el Quinto Domingo de Cuaresma
Una de las alfombras del paso del "Nazareno de la Caída" el quinto domingo de Cuaresma, se lució con una réplica del Arca de Noé.
A través de un complejo mecanismo los animales salían del arca dando vueltas.
Jirafas, cebras, lobos, jabalíes y leones caminan alrededor de la tierra luego del diluvio.
Miles de visitantes se quedaron para admirar esta original ofrenda que rindieron en este momento especial.
Quinto domingo de Cuaresma 2026
El 22 de marzo se celebró en Antigua Guatemala la solemne procesión de "Jesús Nazareno de la Caída" de San Bartolomé Becerra.
El cortejo es uno de los más largos, inició a las 3:00 a. m., y recorrió las calles empedradas y el Parque Central con gran devoción.
MIRA: