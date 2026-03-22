Antigua Guatemala se rinde al Nazareno de la Caída en el Quinto Domingo de Cuaresma

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La Antigua Guatemala vive un Quinto Domingo de Cuaresma histórico con el paso de Jesús Nazareno de la Caída. Con más de 10,500 cucuruchos y una ocupación hotelera total, la ciudad colonial se consolida como el epicentro de la fe.

Al igual que en años anteriores, miles de personas se movilizaron a la Ciudad Colonial para observar el paso de la solemne procesión de Jesús Nazareno de la Caída por las calles empedradas de La Antigua Guatemala.

La consagrada imagen, venerada en la aldea San Bartolomé Becerra, permanecerá más de 20 horas en recorrido procesional, tras haber iniciado su salida a las 3:00 de la madrugada en este Quinto Domingo de Cuaresma y culminar con su esperado retorno poco después de la medianoche.

El humo de incienso y las alfombras de aserrín anunciaron el paso del cortejo por la Ciudad Colonial. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

"El Quinto Domingo de Cuaresma es muy emblemático y esperado por el fervor que se le tiene a esta imagen", comentó el visitante Víctor García, quien fue testigo de cómo las calles coloniales se vieron abarrotadas desde tempranas horas.

Por su parte, Juan Carlos Martínez, empresario del sector turístico, destacó que la afluencia fue masiva, logrando que las reservaciones hoteleras alcanzaran prácticamente el 100 % de ocupación desde ayer.

Fieles procedentes de todo el país abarrotaron la Ciudad Colonial para presenciar el emblemático recorrido. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Asimismo, decenas de familias y feligreses se prepararon con antelación para elaborar las coloridas alfombras de aserrín que recibieron el paso del Nazareno de la Caída.

La mística del evento llevó incluso a muchos devotos a pernoctar en las afueras del templo de la aldea, con el único fin de presenciar el emotivo momento en que las andas cruzaron la entrada de la parroquia para comenzar su recorrido.

Los escuadrones de romanos ejercieron su labor como marcadores. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Este año, el cortejo contó con la participación de más de 10 mil 500 cucuruchos, encargados de llevar en hombros al Nazareno en una jornada de fe y devoción inagotable.

Según estimaciones de las autoridades locales, se esperaba recibir al menos a medio millón de personas este fin de semana (cifra que pudo haber sido superada), consolidando este domingo como uno de los pilares más importantes de la Cuaresma guatemalteca previo a la Semana Mayor.