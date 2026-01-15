Álvaro Arbeloa: "Soy responsable y culpable de la derrota"

-

En su estreno al frente del Real Madrid, Álvaro Arbeloa no eludió responsabilidades tras la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey, donde el conjunto blanco cayó por 3-2 frente al Albacete. El técnico asumió de manera directa la culpa del resultado adverso y reconoció el impacto que supone una derrota de este tipo para el club.

"En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia, imaginate una derrota como esta. Es dolorosa. Nos duele a todos, y más contra un equipo de una categoría inferior, aunque cualquier equipo te propone una gran dificultad, ya pasó contra el Talavera. Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota, soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente", comentó en rueda de prensa.

El técnico también reflexionó sobre el concepto de fracaso, afirmando que no le teme y que entiende que muchos puedan calificar así esta eliminación. En su opinión, los errores forman parte del proceso de crecimiento y son una herramienta para mejorar. Recordó que a lo largo de su carrera ya ha vivido situaciones similares e incluso más duras, y afirmó sentirse motivado para regresar al trabajo diario con el equipo en Valdebebas.

"El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas. Esto me va a hacer mejorar a mí y a todos. No tengo miedo a esa palabra. He fracasado mucho en mi vida, sufriendo eliminaciones coperas peores que esta y tengo toda la ilusión de volver mañana a trabajar a Valdebebas a trabajar con mis jugadores", dijo el español.

Por último, Arbeloa evitó señalar como causa de la eliminación la ausencia de varios futbolistas del primer equipo que no viajaron a Albacete pese a no estar lesionados. Defendió la convocatoria realizada y aseguró que contaba con un grupo competitivo, lleno de talento y calidad. Reconoció, eso sí, la dificultad que supone aplicar nuevas ideas tras solo una jornada de trabajo con un nuevo entrenador.