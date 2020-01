Ambientalistas recolectan firmas para pedir ley contra plásticos

View this post on Instagram

(English below) Para las personas que siguen mi trabajo que son de Guatemala, estamos recolectando firmas para que este nuevo gobierno NO derogue el acuerdo que prohíbe los plásticos de un solo uso. Estas firmas se presentarán en una conferencia de prensa el próximo lunes. Firma en www.rescuetheplanet.org/peticion Haz la diferencia en pro del planeta. Si eres de otro país, te invito a que apoyes campañas y organizaciones que luchan en contra de la contaminación de plástico en el planeta. Tu puedes hacer siempre la diferencia. _____________ This is part of our campaign in Guatemala to stop the new government to take out the current ban on single-use plastics. If you are from other country I encourage you to support the campaigns and NGOs fighting against plastic pollution. You can be the change! #leyantiplasticoya @ilcp_photographers #plasticfree #noseasplastico @rescuetheplanetorg @ecoactivagt @5gyres @greenpointgt @fundaeco @guatepassport1 @movimientoecoes @cofaqui @mamasamandoelcaos #Guatemala #plastico