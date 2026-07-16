¡Tragedia! Amigos son asesinados mientras platicaban en la calle

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Las dos víctimas estaban sentadas en una banqueta cuando fueron sorprendidas por hombres armados.

Las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que el ataque armado registrado en la 5a. avenida y 8a. calle de la zona 2 iba dirigido contra Ricardo Norman Muñoz Gaspar, de 54 años.

En el hecho también murió David Meléndez Tubaj, de 40, quien habría sido una víctima colateral al ser alcanzado por los disparos cuando intentó escapar.

Según la hipótesis preliminar, Meléndez Tubaj intentó ponerse a salvo, pero recibió impactos de bala en la espalda y murió a pocos metros de donde se encontraba su acompañante Muñoz.

Ambos hombres se encontraban sentados en la banqueta frente a una tienda, donde ingerían bebidas carbonatadas, cuando fueron atacados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Los cuerpos quedaron sobre ka cinta asfáltica. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Al momento del ataque había varias personas, entre ellas niños, lo que provocó escenas de pánico. Los presentes corrieron para resguardarse de los disparos.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron que las dos víctimas habían fallecido.

Llegaron en moto

De acuerdo con testigos, los atacantes viajaban en una motocicleta sin placas. Pasaron frente a las víctimas, dieron la vuelta y, al regresar, detuvieron la marcha para abrir fuego en repetidas ocasiones. Aprovechando la confusión provocada por la huida de las personas que estaban en el lugar, escaparon con rumbo desconocido.

Muñoz Gaspar residía a pocos metros de la escena del crimen, por lo que sus familiares llegaron poco después del ataque.