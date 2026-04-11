El llamado del Aeropuerto Internacional La Aurora para los viajeros (video)

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) advierte a los pasajeros con viajes programados anticipar su llegada.
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Debido a los trabajos de reparación en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), la DGAC informa que del lunes 13 al domingo 19 de abril se habilitará únicamente el carril auxiliar del tercer nivel para el descenso de pasajeros con vuelos de salida programados.
Además, solicitan evitar estacionarse y respetar la señalización para poder mantener la circulación vial en todo el sector y sus alrededores.