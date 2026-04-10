Calor intenso y lluvias se prevén para este fin de semana

-

¡Prepárate! El calor intenso comenzará a sentirse.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para el sábado 11 y domingo 12 de abril se espera un ambiente cálido, con presencia de neblina en las primeras horas de la mañana y lluvias dispersas en distintas regiones del país.

Durante el día predominarán condiciones parcialmente nubladas, mientras que el ambiente se mantendrá cálido y húmedo a nivel nacional.

Sin embargo, en horas de la tarde y noche se prevé incremento de nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas, asociadas al ingreso de humedad desde ambos litorales.

En la Meseta Central, incluida la ciudad de Guatemala, se registrará neblina matutina, ambiente cálido durante el día y viento ligero del norte y nordeste. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 y 29 grados en la capital.

Las Verapaces, Caribe y Franja Transversal del Norte tendrán lluvias y lloviznas por la tarde y noche, mientras que en el oriente persistirá el ambiente brumoso con temperaturas que podrían alcanzar hasta 39 grados.

Calor intenso

En el Pacífico, el calor será más intenso, con temperaturas de hasta 38 grados y posibles lluvias con actividad eléctrica en Boca Costa y Suroccidente. En el norte, Petén presentará condiciones similares, con lluvias dispersas al sur del departamento.

Ante el variado panorama, autoridades de Salud recomiendan evitar la exposición prolongada al sol e hidratarse constantemente.