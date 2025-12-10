La Antigua: Por qué el Munag es clave para la identidad nacional

-

El Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag) se consolida como un espacio cultural imprescindible en la Ciudad Colonial.

Ubicado estratégicamente en el histórico Palacio de los Capitanes Generales de Antigua Guatemala, el Munag resguarda más de 3 mil años de patrimonio artístico guatemalteco, desde el periodo prehispánico hasta la época contemporánea. Descubre sus 22 salas y redescubre la historia nacional con entrada gratuita.





Munag en Antigua: Recorrido por 3 milenios del arte guatemalteco. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Ubicado en el Palacio de los Capitanes Generales, en el corazón de La Antigua Guatemala, el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag) se ha consolidado como uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

Su propósito es rescatar, conservar y difundir el patrimonio artístico guatemalteco, ofreciendo a los visitantes un recorrido visual por la riqueza cultural que ha marcado la identidad nacional a lo largo de los siglos.





El palacio del siglo XVIII es hoy hogar del arte guatemalteco. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Con un promedio de 200 visitantes diarios, el Munag resguarda más de 3 mil años de historia chapina, abarcando desde el periodo prehispánico hasta la época contemporánea. Cada sala permite apreciar la evolución del arte y la cosmovisión de los pueblos que han conformado la nación, desde las civilizaciones ancestrales hasta los artistas actuales.

El museo fue inaugurado en dos fases, pero su habilitación total, con 22 salas abiertas al público y todas las piezas en exhibición, se realizó el 4 de agosto de 2021.





Cada sala del Munag refleja la riqueza artística de Guatemala. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Instalado en una parte restaurada del Palacio de los Capitanes Generales, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, el Munag combina la arquitectura colonial del siglo XVIII con un diseño museográfico moderno, que busca conectar el pasado con el presente.

Entre sus piezas se incluyen esculturas, pinturas religiosas, documentos históricos y obras contemporáneas que reflejan la diversidad cultural del país.

El ingreso al museo es totalmente gratuito, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura y promover la educación artística entre guatemaltecos y visitantes extranjeros.

Hay carretillas que eran las que utilizaban antes para trasladar a gente con recursos. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Tras cuatro años de su apertura, este recinto se ha convertido en un espacio de encuentro entre la historia, la creatividad y la identidad, donde cada visitante puede redescubrir la riqueza y diversidad del patrimonio guatemalteco desde el núcleo de la Ciudad Colonial.