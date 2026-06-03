Hospital de San Pedro Necta: obra paralizada desde 2009 y que se pretende reactivar

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El proyecto inició en 2009, desde el Gobierno de Álvaro Colom. Tras varias administraciones, acumula procesos legales que, según el CIV, están por resolverse.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó que canceló el número del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que impedía seguir con los trabajos del Hospital de San Pedro Necta, Huehuetenango.

La información fue confirmada por la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en Huehuetenango, quien señaló que la acción permitirá avanzar en la reactivación y mejoramiento del proyecto.

La funcionaria explicó que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) participa en proyectos hospitalarios cuando es requerida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), como ocurre en este caso.

Reconoció que el proyecto enfrenta complicaciones legales que han impedido su desarrollo, sin embargo, aseguró que ya se dio un paso clave para viabilizar el proceso.

La ministra de Comunicaciones Norma Zea explicó que buscan la forma de viabilizar el proyecto. (Foto: SCSP / Soy502)

"Tenemos un problema legal muy serio en este hospital. En lo que se avanzó es de poder cancelar un número de SNIP que cubría el proyecto y no nos dejaba seguir con los siguientes pasos", afirmó Zea.

Detalló que dicho registro ya fue cancelado y anulado, por lo que actualmente se trabaja en la creación de un nuevo SNIP que permita retomar los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para continuar con la iniciativa.

"Ahora estamos en la creación de uno nuevo para empezar a avanzar ya sustancialmente y poder retomar el mejoramiento del hospital", agregó la ministra.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que este caso refleja las dificultades que ha enfrentado la actual administración para ejecutar obras públicas debido a problemas heredados de gobiernos anteriores.

El mandatario indicó que gran parte del trabajo del Gobierno ha consistido en corregir procesos irregulares, resolver conflictos judiciales y destrabar proyectos que permanecían paralizados.

"Muchos de los retos que ha tenido que enfrentar la ministra y en general el Gobierno ha sido precisamente que para poder empezar a hacer la obra hay que corregir los problemas que dejaron administraciones anteriores", expresó el gobernante.

Añadió que la resolución de estos obstáculos permitirá encaminar nuevamente el proyecto hospitalario y avanzar hacia una solución para la población de San Pedro Necta.

"Ahora ya está en ruta y eso va a permitir que destrabemos eso y que le demos solución", concluyó Arévalo.

Historia del hospital

Inició durante la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2009, luego que se suscribiera un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y la ONG Asociación Camino para el Desarrollo de Guatemala (Acadegua).

Esta organización no gubernamental subcontrató a la sociedad anónima Arcos Proyecciones para la ejecución del proyecto, por un monto de 38.3 millones de quetzales, pero en 2011 se suspendieron los trabajos y la obra quedó inconclusa.

Según un documento del Sistema de Información de Inversión Pública (Snip) de la Secretaría General de Planificación (Segeplan), el avance físico era del 50%, aproximadamente, mientras que una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) detalló que el avance era del 42.85%.

Hasta 2011, únicamente se había erogado una transferencia de 15 millones de quetzales. No obstante, la construcción del hospital continuó, hasta que en 2014 se ordenó concluirla y en 2016 se presentaron denuncias penales en contra de la empresa contratista Arcos Proyecciones y la construcción del Hospital quedó completamente paralizada.