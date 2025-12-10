Tres extraditables fueron entregados a autoridades de EE.UU.

-

Los tres sindicados deberán enfrentar la justicia en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico

Dos guatemaltecos y un colombiano, fueron entregados el martes 9 de diciembre a las autoridades de Estados Unidos para iniciar un proceso penal con la justicia debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.

Se trata de de Víctor Hugo "N", alias Chispa, de nacionalidad colombiana; Pedro Ángel "N", alias Guerrillero, y Edras Gamaliel "N", alias Keka, ambos de nacionalidad guatemalteca.

Ambos guatemaltecos fueron entregados a la justicia estadounidense. (Foto: Ministerio de Gobierno)

Los tres hombres fueron entregados a la Administración de Control de Drogas (DEA), ya que diferentes cortes de Estados Unidos los requieren por diferentes delitos.

Será la justicia estadounidense quien sentenciará a los extraditables. (Foto: Ministerio de Gobierno)

Extraditados

El 11 de septiembre, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la PNC, capturaron a Esdras Gamaliel Carbajal, alias "Keka", de 44 años. El operativo tuvo lugar en la aldea Chacté, San Luis, Petén, donde también le decomisaron un vehículo. Al detenido se le señala de los delitos de fabricación y distribución de grandes cantidades de cocaína.

El 14 de septiembre, la SGAIA aprehendió a Pedro Ángel Ortiz, alias "Guerrillero", de 41 años, en Ixcán, Quiché. Deberá enfrentar dos cargos por conspiración, así como por la fabricación y distribución de cocaína en territorio estadounidense.

El 27 de octubre, la PNC detuvo al colombiano Víctor Hugo Moreno de 34 años, alias "Chispa", quien tendrá que responder por acusaciones de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

*Con información de AGN