Ataque con arma blanca deja a un herido en la zona 1 capitalina

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Tras ser apuñalado, los bomberos lo trasladan a un centro asistencial.

La tarde de este domingo, los Bomberos Municipales informaron sobre la atención brindada a una víctima de ataque con arma blanca en la zona 1 capitalina.

Tras varias llamadas de auxilio, los socorristas se trasladaron a la 9ª avenida y 6ª calle, donde localizaron a un hombre que presentaba heridas provocadas por arma blanca en la espalda, lo que le ocasionaba complicaciones en sus signos vitales.

Según detallaron los socorristas, las heridas afectaban específicamente al sistema respiratorio.

La víctima fue trasladada para ser tratado por médicos de turno. (Foto: CMB)

Los bomberos explicaron que, debido a la localización de las heridas, uno de los pulmones podría haber resultado comprometido. Tras ser estabilizado, el hombre fue trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

La víctima fue identificada como: David Omar Osorio Soto, de 33 años. Según el reporte de los socorristas, el hecho ocurrió aproximadamente a las 17:30 horas.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del incidente y determinar posibles responsabilidades.