Imprudencia de conductores del transporte colectivo queda grabada

El video evidenció la imprudencia de los conductores de transporte colectivo en las carreteras.
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Dos buses que se transportaban en la carretera que conduce a Occidente maniobraban imprudentemente y todo quedó grabado.
En el video se puede observar que rebasan y conducen a excesiva velocidad mientras que entre el ayudante y el piloto indican que en la carretera no se utilizan los frenos.
Según registros del Ministerio Público, Guatemala vivió en 2025 el período más crítico en materia de accidentes viales de los últimos años, al registrar más de 13 mil lesiones culposas, superando las cifras de 2022, 2023 y 2024.
Además, se registraron 3,465 homicidios culposos derivados de accidentes de tránsito.